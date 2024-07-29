Бездомный убил друга детства и спрятал тело в ВКО

В ВКО в заброшенном доме, где устроил себе логово бомж, обнаружили тело его друга и собутыльника. Мужчину без определенного места жительства обвинили в убийстве, а также в краже, передает YK-news.kz.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ВКО.

Обитатель одного из сел ВКО был, что называется, бомжом и тунеядцем. Существовал за счет мелких краж с огородов односельчан и сбора объедков с местной свалки. Редко попадающие к нему в руки деньги тратил только на спиртное, так как страдал хроническим алкоголизмом. Местом его временного проживания был полуразрушенный дом на окраине населенного пункта.

В сентябре прошлого года он ходил пьяный по улицам родного села и оказался вблизи одного из местных кафе. Тут мужчина отметил, что в четыре утра местность вокруг точки общепита была пустынна, а внутри никого не было. Следовательно, ничто не мешало ему проникнуть внутрь и поживиться чем-нибудь.

Натянув на кисть руки рукав куртки, он высадил оконное стекло и залез в помещение кафе. Оттуда вынес три бутылки водки, две шоколадки и пачку соленых орешков.

Через несколько дней мужчина повторил свою дерзкую выходку, призвав в товарищи такого же, как и сам, односельчанина. Объектом кражи стало другое кафе, спиртное воровал соучастник, а его друг стоял "на стреме".

На сей раз добычей мужчин стали семь бутылок пива, одна - водки и пять - безалкогольного напитка, а также роскошный торт. При этом подельник вытряс из кассы кафе все деньги, их оказалось 42 тыс. тенге, о чем другой участник преступления даже не подозревал. Похищенное приятели отнесли в ближайший сквер, где выпили спиртное, заедая его кусками торта.

Через несколько дней мужчина, получив от знакомого бутылку водки, валялся пьяным в своем пристанище. Сквозь хмель он услышал голос, окликающий его снаружи. Это был его приятель, с которым он дружил с самого детства. Друг тоже пошел по кривой дорожке: не работал, пристрастился к крепким напиткам.

Увидев друга, нетрезвый хозяин радушно пригласил его допить оставшееся в доме спиртное. Тот влез в окно, и возлияния продолжились. В разгар друзья детства поссорились, что вылилось в потасовку, в ходе которой гость выхватил из кармана складной нож и стал им угрожать собутыльнику.

Хозяину удалось выбить оружие из рук приятеля. Но сам он, в ярости подхватив выпавший из рук противника клинок, стал беспорядочно наносить им удары, пока его друг не свалился на пол. Бездомный тоже обессилел и свалился рядом, захрапев.

Проснулся он на заре следующего дня в компании не подающего признаков жизни друга. Как оказалось, один из слепых ударов пришелся гостю прямо в артерию, и ночью он скончался от потери крови. Убедившись, что он убил человека, мужчина оттащил его в кухню и сбросил в подпол, прикрыв вход туда старой клеенкой.

Еще через некоторое время тетя убитого, обеспокоенная тем, что он не подает о себе вестей, обратилась в полицию. Сотрудники местного отдела полиции стали искать пропавшего.

Один из полицейских пришел к логову сельчанина, зная, что мужчины дружили. На вопрос стража порядка, не видел ли он пропавшего, приятель ответил отрицательно. Но сотрудник органов на этом не остановился и в ходе осмотра дома обнаружил тело. Увидев, что его разоблачили, мужчина попытался убежать, но был задержан.

На первом же допросе он признал свою вину и дал показания, как произошло убийство. Положение осложнялось тем, что многие подробности мужчина вспомнить не мог в силу опьянения в момент совершения преступления. Свидетелями противоположной стороны выступили хозяева обоих ограбленных кафе, а также родственники погибшего.

Сельчанина обвинили по трем статьям уголовного кодекса: за убийство, кражу и мелкое хищение, приговорив по совокупности к девяти годам лишения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии со ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.