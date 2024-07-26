Задержан бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение, задержан и арестован в Москве в рамках уголовного дела о коррупции, сообщила ФСБ. Булгаков стал седьмым высокопоставленным человеком из системы Минобороны, который был арестован с апреля.

Подробности дела спецслужба не уточнила. Следственный комитет России, сообщая об аресте 69-летнего генерала Булгакова, также не уточнил детали, отметив лишь, что это уголовное дело «коррупционной направленности».

Бывший замминистра по решению суда находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Когда состоялся суд, ни ФСБ, ни СКР не уточнили.

Генерал армии Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 года по сентябрь 2022 года. Он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.

В апреле этого года по делу о коррупции был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Министр обороны Сергей Шойгу не вошел в новый состав правительства и стал секретарем Совбеза России, а его бывшие замы были уволены.

Булгаков ушел еще осенью 2022 года. Минобороны объяснило его отставку переходом на другую работу. О новой должности генерала сообщений не поступало (если не считать участия в совещательном органе при министерстве). Это была первая отставка в Минобороны после начала войны в Украине.

Булгаков много лет отвечал за тыл Вооруженных сил, руководил системой материально-технического обеспечения, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок, пишет «Интерфакс».

В 2015-2017 годы Булгаков курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины, а также отвечал за снабжение российских войск в Сирии, отмечает «Коммерсант».

Ссылаясь на анонимный источник, «РИА Новости» утверждает, что Булгаков, используя служебное положение, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» из Липецкой области. В апреле были арестованы трое топ-менеджеров комбината. Их обвиняют в ненадлежащей организации услуг по обеспечению питания для нужд Минобороны.

По утверждению собеседника «РИА Новости», в войска поставлялись пайки с заниженной энергетической ценностью — мясо говядины якобы заменялось в них свининой и курятиной.

Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Накануне Тверской суд Москвы отправил под арест гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова, задержанного по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По данным «Коммерсанта», его дело связано со злоупотреблениями при закупке томографа по завышенным ценам в период, когда Белков возглавлял одну из организаций Минобороны. Работу Белкова курировал арестованный экс-замминистра обороны Иванов, отмечало издание.

В течение месяца после ареста Иванова в СИЗО оказались еще три генерала — начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й армией Иван Попов и начальник главного управления связи Минобороны Вадим Шамарин, а также начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий.

Таким образом, Булгаков стал седьмым высокопоставленным человеком из системы Минобороны, который был арестован с апреля. Все они были заключены под стражу. Генерала Попова суд по ходатайству следствия в июле отпустил из СИЗО под домашний арест.