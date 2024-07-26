Павлодарец остался без глаза после конфликта из-за собаки

Мужчина потерял зрение на один глаз после конфликта, завязавшегося из-за его собаки в Павлодаре. Инцидент обернулся дракой, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Как следует из материалов дела, конфликт между мужчинами произошел в декабре 2022 года на одной из баз в Павлодаре.

В приговоре суда указано, что обвиняемому пришлось быстро забежать в здание из-за собаки, которая была не на привязи. Претензии за животное он стал высказывать ее хозяину.

"Сев к ним за стол, он начал агрессивно выражаться в адрес хозяина, высказывая свои возмущения по поводу того, что его собака не на привязи, гуляет по базе и бросается на него.

На этой почве между ним и потерпевшим произошел словесный конфликт, в ходе которого подсудимый нанес ему около трех ударов: кулаком правой руки два удара в область его лица, в том числе левого глаза, и в нос, а затем один удар кулаком левой руки в правую часть его лица.

От полученных ударов потерпевший потерял сознание на короткое время, потом очнулся. В этот момент у него с левого глаза текла кровь и из носа тоже шла кровь, ему стало плохо, он попросил, чтобы отвезли его домой", - указывается в приговоре суда.

В больницу мужчина обратился лишь через несколько дней, когда глаз уже отек и перестал видеть. Медики в Павлодаре провели операцию, но результатов это не дало.

После потерпевший отправился в Екатеринбург в частную клинику, где ему вовсе удалили глаз и зрение он окончательно потерял.

В суде обвиняемый изначально вину отрицал, но к прениям со всем согласился и даже закрыл ущерб. Оставшийся без глаза мужчина в итоге его простил.

Приговором павлодарца признали виновным по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью) и назначили 4 года ограничения свободы.

Добавим, что согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

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