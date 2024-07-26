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В Техасе арестовали лидера мексиканского наркокартеля "Синалоа" и сына "Эль Чапо"

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Полиция в Мексике
Полиция в Мексике. Иллюстративное фото: Spencer Platt/Getty Images

Один из самых известных наркобаронов мира Исмаэль «Эль Майо» Самбада, лидер мексиканского картеля «Синалоа», арестован в Эль-Пасо в штате Техас.

76-летний Самбада основал картель вместе с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом, который в настоящее время находится в американской тюрьме.

Вместе с Самбадой арестован сын Гусмана, Хоакин Гусман Лопес, сообщило Министерство юстиции США.

Оба были задержаны в одном из частных аэропортов Техаса, сообщают американские СМИ.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил, что Самбада и Лопес возглавляют «один из самых жестоких и мощных наркокартелей в мире».

В феврале власти США обвинили Самбаду в сговоре с целью изготовления и распространения вещества, содержащего фентанил.

«Фентанил — самая смертоносная наркоугроза, с которой когда-либо сталкивалась наша страна, и Министерство юстиции не успокоится, пока каждый лидер, член и сообщник картеля, виновный в отравлении наших граждан, не будет привлечен к ответственности», — заявил Гарланд.

По данным Госдепартамента США, Самбада также является владельцем нескольких легальных предприятий в Мексике, включая молочную ферму, компанию, которая занимается автобусными перевозками, и гостиницу.

Помимо обвинений в торговле фентанилом, в США ему также предъявлены обвинения в торговле наркотиками, убийствах, похищениях, отмывании денег и организованной преступности.

Самбада десятилетиями скрывался от властей США, но, судя по всему, сам прилетел в Техас. Подробности его задержания и последующего ареста неизвестны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139975-v-tehase-arestovali-lidera-meksikanskogo-narkokartelya-sinaloa-i-syna-el-chapo/

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