Астанчанка потеряла 1,6 млн тенге после сеанса шугаринга

Жительница Астаны утверждает, что мастер по шугарингу обманула ее на 1,6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. В полиции проводят досудебное расследование.

Как сообщается на сайте МВД Polisia.kz, с заявлением о мошенничестве обратилась жительница столицы. С ее слов, ее обманула мастер по шугарингу.

Сообщается, что мастер якобы посоветовала клиентке, чья дочь скоро станет матерью, знакомого акушера. Качественная операция, по ее словам, стоила бы 1 млн 600 тыс. тенге.

"Злоумышленница посетила клиентку с целью оказания услуг шугаринга. В этот день она убедила потерпевшую дать ей деньги, которые предназначались для оплаты операции дочери, обещав передать их врачу. Однако после получения денежных средств злоумышленница перестала выходить на связь", - рассказали в полиции подробности дела.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

"29-летняя аферистка призналась, что полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Полиция предупреждает граждан быть бдительными и не передавать денежные средства малознакомым лицам", - заключили в правоохранительных органах.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Мошенничество, согласно статье 190 УК РК, - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - говорится в тексте УК РК.