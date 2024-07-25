Мужчина 13 лет насиловал своих дочерей в Алматинской области: его приговорили к 25 годам заключения

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области вынесли приговор отцу, который насиловал своих дочерей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину обвиняли в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, неоднократных иных действий сексуального характера в отношении малолетней и несовершеннолетней дочерей, а также неоднократном изнасиловании с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней родителем.

Как оказалось, с 2010 по 2023 год мужчина неоднократно совершал эти действия в отношении своих дочерей.

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, отметили в пресс-службе областного суда.

Подсудимый не признал вину.

"Приговором суда Ц. признан виновным по ст.121 ч.4, ст.120 ч.3-1 п.2 УК, в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений и с учетом отсутствия смягчающих и отягчающих уголовную ответственность обстоятельств, ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы", - заявили в пресс-службе судебного органа.

Напомним, весной прошлого года дочери обвинили отца в изнасиловании в Алматинской области. Сообщалось, что он годами насиловал их. Полиция возбудила уголовное дело.

Отмечалось, что все эти годы девочки терпели такое отношение со стороны отца. Когда они выросли и накопили деньги, они сумели сбежать из дома.