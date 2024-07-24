Подсудимый выругался в адрес судьи в неприличной форме в Семее

В Семее в ходе открытого судебного заседания обвиняемый унизил честь судьи, выражаясь в неприличной форме в его адрес, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи (ч.2 ст.410 УК), рассмотрели в суде №2 Семея.

"Подсудимый на открытом судебном разбирательстве при оглашении судебного акта и разъяснении его сути, не соглашаясь с вынесенным апелляционным приговором суда, начал выражаться в неприличной форме в адрес судьи, унижая его честь и достоинство", - установил суд.

Вина мужчины в указанном проступке была доказана его признательными показаниями, заключением судебного психолого-филологического исследования, по которому в высказывании подсудимого имеются признаки оскорбления чести и достоинства в неприличной форме.

С учетом всех обстоятельств дела суд привлек мужчину к общественным работам на 100 часов. Наказание подлежит исполнению после отбытия лишения свободы по предыдущему приговору суда.

Добавим, что по ч.2 ст.410 УК РК неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи и (или) присяжного заседателя, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

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