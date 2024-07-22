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КНБ произвел задержания в Туркестанской области (фото, видео)

Опубликовано:

Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

11 июля Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры в Туркестанской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержаны два местных жителя.

Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления "синтетики".

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137785-knb-proizvel-zaderzhaniya-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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