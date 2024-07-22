КНБ произвел задержания в Туркестанской области (фото, видео)
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11 июля Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры в Туркестанской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержаны два местных жителя.
Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления "синтетики".
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.
Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137785-knb-proizvel-zaderzhaniya-v-turkestanskoy-oblasti-video/