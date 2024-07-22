КНБ произвел задержания в Туркестанской области (фото, видео)

11 июля Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры в Туркестанской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержаны два местных жителя.

Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонн прекурсоров, а также оборудование для изготовления "синтетики".

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.