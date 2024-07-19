Мужчина вмешался в работу полицейских и оказался в суде в Карагандинской области

В Карагандинской области суд оштрафовал сельчанина за вмешательство в работу полицейских, которые в это время оформляли протоколы на мотоциклиста, передает NUR.KZ со ссылкой МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе ОПМ "Безопасная дорога" участковые инспекторы отдела полиции Нуринского района Карагандинской области в одном из населенных пунктов за езду на мотоцикле без шлема и отсутствие государственного регистрационного знака остановили 38-летнего местного жителя.

Также выяснилось, что у нарушителя не имелось соответствующего допуска на право управления данным транспортным средством.

В отношении сельчанина составили сразу три административных протокола, а его мотоцикл водворили на шрафстоянку.

"При этом в ходе разбирательства к участковым подошел 35-летний мужчина, который всячески препятствовал им, вмешиваясь в деятельность полицейских. При этом на предупреждения и законные требования сотрудников, находившихся при исполнении служебных обязанностей, никак не реагировал", - рассказали в МВД.

Мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию представителя правоохранительного органа. Собранный материал направили на рассмотрение в суд, который наложил на нарушителя штраф в 110 тыс. тенге.

Всего с начала года со стороны водителей мотоциклов на территории Нуринского района Карагандинской области выявлено свыше 60 различных административных правонарушений.

Так, несколько дней назад был задержан пьяный водитель мотоцикла, которого ранее за езду в нетрезвом состоянии лишили водительского удостоверения. В отношении мужчины в настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Отметим, что по ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Актау во время задержания водителя мопеда от полицейских сбежала его пассажирка. Для этого девушка воспользовалась скутером своего знакомого. В итоге ее задержали, а транспортное средство забрали на штрафстоянку. На девушку составили протоколы по двум административным статьям.