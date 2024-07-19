Похитил более 4 млрд тенге: крупному акционеру банка вынесли приговор в Астане

Суд Астаны сегодня вынес приговор крупному акционеру одного из казахстанских банков за мошенничество в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на суд столицы.

19 июля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Т., обвиняемого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК).

"В 2015 году Т., являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО "D" и руководителем группы компаний "А", в состав которой входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные деньги АО "Н" в сумме свыше 4 млрд тенге", – говорится в сообщении суда.

Как отметили в пресс-службе, он перечислил эти деньги из банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).

Данные денежные средства поступили от АО "Н" по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности.

Между тем, залоговыми имуществами выступали:

фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн;

денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге;

сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 гектар, из которых 14 767 гектаров заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО.

В 2016 году выплаты по займу прекратились и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме передали в АО "Н".

"В связи с этим действиями подсудимого Т. нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками", – объяснили специалисты.

Отмечается, что вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого не обнаружилось.

В итоге приговором суда Т. был признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

При этом на основании части 6 статьи 56 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим (его вынесли еще 26 июня 2023 года) окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.