Пиво на 65 млн тенге похитили в Кокшетау

Кражу 2-летней давности в особо крупном размере расследуют в Акмолинской области. Подозреваемых в похищении около 2 тыс. пивных кег задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 июля 2022 года в управление полиции Кокшетау поступило заявление бухгалтера одного из предприятий о том, что со склада организации неизвестные совершили кражу порядка 2 тыс. штук пивных кег. Сумма ущерба составила 65,6 млн тенге.

"Следствием было установлено, что в период с 31 января по 16 марта 2022 года злоумышленники путем подбора ключей проникали на склад предприятия, откуда частями вывозили товар на грузовом автомобиле", - пояснили в ДП Акмолинской области

В ходе проведения комплекса следственных и специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП региона были задержаны подозреваемые. Ими оказались 41-летний житель Зерендинского района и двое жителей Кокшетау 30 и 40 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

"Выяснилось, что добытую преступным путем продукцию злоумышленники доставляли в столицу, откуда похищенный товар экспортировали в ближнее зарубежье", - рассказали в ведомстве.

По факту ведется досудебное расследование по ч.4 ст.188 УК РК "Кража".

Добавим, что в соответствии с ч.4 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее в Акмолинской области вынесли приговор двум подсудимым по делу о краже золотых изделий из ювелирного магазина в Степногорске в мае прошлого года. Суд установил, что они тайно похитили золотые изделия на сумму 71,4 млн тенге.