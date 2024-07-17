Алматинку, заявившую, что "Гитлер – красавчик", задержали

В Алматы задержали девушку, которая в соцсетях в нецензурных выражениях оскорбляла некоторых граждан Казахстана по национальному признаку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Соответствующие видео появились в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова. Он опубликовал запись прямого эфира из TikTok, в котором девушка, нецензурно выражаясь, заявляла о том, что "русские должны уехать из Казахстана".

Кроме того, в одном из отрывков она назвала Адольфа Гитлера "красавчиком", при этом оскорбляя и казахов, воевавших в Великой отечественной войне.

На кадры отреагировали правоохранители. В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что задержали девушку.

"Департамент полиции сообщает о задержании жительницы Алматы, которая выражалась нецензурно, а также в речи использовала оскорбления по национальному признаку.

По данному факту проводится досудебное расследование", – сообщили в ведомстве.

При этом сейчас следователи изучают действия и других фигурантов, которым будет дана соответствующая правовая оценка.

"Вместе с тем, департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и воздержаться от незаконных действий", – призвали стражи порядка.

При этом отметим, что согласно статье 174 УК РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием СМИ, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно или соединенные с насилием либо угрозой его применения, а равно совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.