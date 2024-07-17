Дело об убийстве завели после обнаружения обгоревшего тела женщины в Бурабае
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В Бурабае обнаружили обгоревшее тело женщины. По данному факту возбуждено дело об убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства женщины в Бурабайском районе проводится досудебное расследование.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности двух подозреваемых, которые в настоящее время задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в ДП Акмолинской области.
В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее тело неизвестного мужчины обнаружили в водохранилище в Караганде. Отмечалось, что у него отсутствовали видимые признаки насильственной смерти. Полицейские ищут граждан, которые располагают какой-либо информацией о данном мужчине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2135496-delo-ob-ubiystve-zaveli-posle-obnaruzheniya-obgorevshego-tela-zhenshchiny-v-burabae/