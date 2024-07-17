Дело об убийстве завели после обнаружения обгоревшего тела женщины в Бурабае

В Бурабае обнаружили обгоревшее тело женщины. По данному факту возбуждено дело об убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства женщины в Бурабайском районе проводится досудебное расследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности двух подозреваемых, которые в настоящее время задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее тело неизвестного мужчины обнаружили в водохранилище в Караганде. Отмечалось, что у него отсутствовали видимые признаки насильственной смерти. Полицейские ищут граждан, которые располагают какой-либо информацией о данном мужчине.