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Водителя Lexus LX задержали в Павлодаре (видео)

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Автомобиль везут на штрафстоянку в Павлодаре
Автомобиль. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре стражи порядка остановили пьяного водителя автомобиля Lexus LX. Его лишили водительских прав и отправили под арест на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала года в Павлодарской области были задержаны 787 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения.

По вине пьяных водителей в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых пострадали девять человек.

"Несмотря на проводимую разъяснительную работу, некоторые водители не желают исправляться", - отметили в МВД.

Так, на улице Абая в Павлодаре в ночное время сотрудники полиции остановили водителя автомашины Lexus LX570.

"При беседе от него исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в средней степени опьянения. За управление авто в состоянии опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

Пьяный водитель судом лишен водительского удостоверения сроком на семь лет и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", - рассказал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Среди любителей выпить за рулем оказались и другие водители, которых задержали полицейские. Всех нарушителей привлекли к ответственности.

Отметим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

А в Астане полицейские ранним утром задержали водителя автомобиля Hyundai за вождение в нетрезвом виде. Мужчина пытался скрыться после того, как заметил автопатруль, однако сделать этого ему не удалось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134953-voditelya-lexus-lx-zaderzhali-v-pavlodare-video/

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