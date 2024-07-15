"Избили хлыстом, угрожали оружием": конфликт чабана и байкеров засняли в Алматинской области

В соцсетях появилось видео конфликта между байкерами и мужчиной на лошади. В департаменте полиции Алматинской области заявили, что возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах - конфликт мужчин на мотоциклах и мужчины верхом на лошади.

Как оказалось, инцидент произошел в Карасайском районе Алматинской области. Один из участников конфликта, как пишет автор поста, был избит.

На происшествие отреагировали представители областного ДП в Instagram.

"14 июля в полицию Карасайского района Алматинской области поступило заявление о том, что в горах "Известковый" группа людей подверглась нападению неизвестных.

Потерпевший сообщил, что нападавшие обвинили его и его друзей в том, что они напугали животных, после чего избили его хлыстом и угрожали оружием.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших", - говорится в сообщении полиции.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Ранее в одном из магазинов Астаны произошла драка между мужчиной и женщиной. По словам женщины, конфликт случился из-за того, что она задела чужого ребенка и он споткнулся. По данному факту, как рассказали в полиции, было заведено уголовное дело.

В мае на Арбате в Алматы произошла массовая драка между группой молодых людей. В полиции сообщили, что стороны конфликта претензий к друг другу не имеют.