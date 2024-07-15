Павлодарец, имеющий более 40 авто, задолжал 4,5 млн тенге

Житель Павлодара, за которым числится более 40 автомобилей, задолжал по налогу на транспорт 4,5 млн тенге. В регионе немало таких неплательщиков, передает "Ирбис TV".

Если номер транспортного средства находится в базе должников, то автомобиль с помощью системы "Кибер-шериф" останавливает полиция, начинается серьезная беседа со стражем порядка. Когда сумма долга внушительная, транспорт могут отправить на штрафстоянку, но это еще не все методы борьбы с неплательщиками.

"Принимаются меры по наложению ареста на денежные средства, которые находятся в банках второго уровня. А также налагается запрет на выезд за переделы Казахстана. Водворяется транспортное средство на специальную штрафную стоянку. Также приостанавливается действие водительского удостоверения", - рассказал частный судебный исполнитель Арман Бикенев.

В этом году судебные исполнители получили 3113 досье должников на общую сумму 204 млн тенге. 1064 автолюбителя уже внесли в казну 43 млн тенге, но есть те, кто копит долг годами.

"Самая большая сумма на сегодняшний день - это порядка 4,5 млн тенге. Это одно физическое лицо, у него более 40 автомашин числится. Общая сумма налога у него 4,5 млн тенге. Он ни за одно транспортное средство не оплатил", - сообщил руководитель отдела по работе с налогоплательщиками управления государственных доходов по Павлодару Нурсултан Ахметов.

Транспортный налог - обязательный платеж в Казахстане. Задолженность по нему может привести к штрафам. Мы рассказывали, как граждане могут проверить отсутствие налогового долга разными способами.

Ранее полицейские задержали водителя в Павлодаре, который имеет долг в 52 млн тенге. Его автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку, где она будет содержаться до полного погашения штрафа.