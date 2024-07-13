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Судебный исполнитель более двух лет не перечислял деньги взыскателю в Костанае

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Частный судебный исполнитель берет деньги за свои услуги
Судоисполнитель. Иллюстративное фото: Audtakorn Sutarmjam/EyeEm/Getty Images

Частный судебный исполнитель не производил перечисления денег взыскателю. В итоге дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном административном суде Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, было рассмотрено административное дело по иску микрофинансовой организации (ТОО) к частному судебному исполнителю о понуждении к совершению действий по перечислению взысканных сумм по исполнительным производствам.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что в производстве ЧСИ находились исполнительные производства о взыскании с должников в пользу ТОО по 19 исполнительным производствам, задолженность на общую сумму 1 270 000 тенге должниками погашена в полном объеме", - рассказали в Костанайском областном суде.

Здесь добавили, что в нарушение требований п.3 ст.93 Закона "Об исполнительном производстве" ЧСИ не производил перечисления взысканных сумм взыскателю, в том числе по производствам, исполнение которых произведено более двух лет назад.

Истец предоставил подтверждающие доказательства неоднократного обращения в адрес ответчика о проведении сверки по исполненным производствам и перечислению взысканных сумм на расчетный счет взыскателя, однако такие обращения оставлены ответчиком без исполнения, что и явилось основанием для обращения с иском в суд.

Судом иск был удовлетворен в полном объеме, в том числе по причине признания ответчиком иска. Вынесено частное определение в адрес Департамента юстиции по Костанайской области.

Добавим, что согласно п.3 ст.93 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" судебный исполнитель обязан осуществлять контроль за правильностью и своевременностью производства удержаний из заработной платы и других доходов должника, а также за своевременной пересылкой удержанных сумм взыскателю.

Также ранее мы рассказывали, чем коллекторы отличаются от судебных исполнителей в Казахстане. Так, задача коллектора - помочь заемщику не довести просрочку до суда. А судебные исполнители взыскивают задолженность уже по судебному решению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133411-sudebnyy-ispolnitel-bolee-dvuh-let-ne-perechislyal-dengi-vzyskatelyu-v-kostanae/

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