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Старшего лейтенанта осудили за получение взятки от иностранца в Павлодаре

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: gov.kz

В Павлодаре вынесли приговор сотруднику миграционной полиции. Его обвинили в получении взятки в 100 тыс. тенге от иностранца, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении сотрудника миграционной полиции по факту получения взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя (ч.2 ст.366 УК РК) рассмотрели в суде №2 Павлодара.

"В период с 31 августа 2022 года по 23 апреля 2023 года получил от иностранного гражданина лично в качестве взятки деньги на общую сумму 100 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности по миграционному законодательству и выдачу разрешения на временное проживание в Республике Казахстан", - установил суд.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, документальными доказательствами и заключениями экспертиз.

"Принимая во внимание, что совершение преступления носило длительный системный характер, учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, нет оснований для назначения ему более мягкого вида наказания, то есть штрафа", - установил суд.

Вместе с тем с учетом полного признания вины, активного способствования в раскрытии уголовного правонарушения, молодого возраста суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на минимальный срок - 3 года.

Также его лишили специального звания "старший лейтенант полиции" и пожизненно запретили занимать должности на государственной службе.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Добавим, что по ч.2 ст.366 УК РК получение сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, наказывается штрафом в размере от 30-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ранее стало известно, какое наказание назначили руководителю и сотрудникам Центра трудовой мобильности Шымкента по делу о взятке в 200 тыс. тенге. При этом гособвинитель отказался от обвинения в совершении халатности с причинением ущерба государству в 45 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133132-starshego-leytenanta-osudili-za-poluchenie-vzyatki-ot-inostranca-v-pavlodare/

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