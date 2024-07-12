Сотрудник ДУИС раскаялся в суде в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске сотрудника ДУИС привлекли к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в Усть-Каменогорске рассматривалось уголовное дело в отношении сотрудником правоохранительного органа, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства (ч.2-1 ст.361 УК РК).
"Сотрудник Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области давал разрешение одному осужденному беспрепятственно пользоваться сотовым телефоном в местах лишения свободы, а также организовал пронос на территорию учреждения запрещенных к использованию в учреждениях УИС предметов, а именно строительных материалов (кафеля, клея, смесителей, извести и т.д.)", - установил суд.
Подсудимый признал свою вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся.
Уголовное дело в отношении сотрудника ДУИС рассматривалось в согласительном производстве в сокращенном порядке и с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.
Согласно процессуальному соглашению, подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.2-1 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133075-sotrudnik-duis-raskayalsya-v-sude-v-ust-kamenogorske/