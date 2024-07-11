Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, в 2020 году в Шымкенте злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать девушку. "Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника", - рассказали в Генпрокуратуре РК. По результатам судебного разбирательства мужчина был осужден к 6 годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года осужденный задержан на территории Грузии. "По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника на родину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - поделились в ведомстве. Также в 2020 году в Шымкенте была совершена попытка изнасилования пенсионерки. Нападение произошло в подъезде и попало на камеры видеонаблюдения. 70-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранители предприняли ряд мер по установлению личности подозреваемого. В итоге он был задержан - им оказался местный житель 1985 года рождения. В ходе проведения следственных действий было установлено, что мужчина также похитил из кармана потерпевшей 8 тысяч тенге. После предъявления обвинений он дал признательные показания.