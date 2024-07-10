Как сообщает информационный медиапортал ведомства, машину установили с помощью системы "Қорғау", она находилась в ориентировке в Жамбылской области. "Водитель данного транспортного средства является злостным нарушителем правил дорожного движения и имеет задолженности по штрафам. Основная часть штрафов - за нарушение скоростного режима", - отметили в МВД. Автомобиль водворили на специализированную штрафную стоянку. Как сообщили в ведомстве, мобильное приложение "Қорғау" было внедрено для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением. В нем интегрированы аппаратно-программные комплексы, мобильные приложения МВД, откуда сведения поступают на планшеты сотрудников полиции. "Это позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными регистрационными номерами, используемые без страхового полиса; разыскиваемые по ориентировкам, в том числе злостных нарушителей правил дорожного движения с задолженностями по штрафам и др.", - рассказали в МВД. Ранее в Павлодаре полицейские задержали водителя, который имеет долг в 52 млн тенге. Его автомобиль водворили на спецстоянку, где она будет содержаться до полного погашения долга. В Шымкенте стражи порядка выявили водителя с многомиллионными долгами. За владельцем авто числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 14 млн тенге. В итоге Range Rover забрали у должника и поместили на штрафстоянку.