Как сообщает пресс-служба ведомства, машина все же остановилась на улице Энергетиков, а при беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя. "Результаты освидетельствования подтвердили среднюю степень опьянения у водителя. За управление транспортным средством в состоянии опьянения женщина привлечена к ответственности. Машина водворена на специализированную стоянку. Материал передан в суд", - сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции города Аксу Айдын Жунусов. Отмечается, что с начала года на территории Аксуского района за пьяную езду наказано уже 68 водителей. Согласно ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. В Астане полицейские задержали водителя автомобиля Hyundai за вождение в нетрезвом виде. Мужчина вышел из караоке в 5 часов утра и сел за руль. Он пытался скрыться после того, как заметил автопатруль, но не смог.