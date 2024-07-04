Трагедия произошла в Сайрамском районе. Как сообщает телеканал, молодые люди встречались и планировали пожениться в этом году. В тот роковой день мужчина забрал девушку с работы, а позже ее родные нашли ее тело в соседнем селе. По их словам, все тело девушки было в синяках, часть одежды на ней отсутствовала. "Мы искали ее 6 часов. Гудки шли, но она не поднимала трубку. Якобы она отравилась. Мы провели 3 экспертизы. В двух из них смерть наступила от отравления угарным газом. Третью экспертизу направили в город. Результаты должны быть готовы уже через неделю", - рассказал отец погибшей. "Все в синяках. У нее на руках был перелом, на лбу след от падения. Нос тоже был сломан. Рот разорван и полон крови. Ее пытались изнасиловать", - сказала родственница погибшей девушки. В полиции вчера сообщили, что подозреваемого задержали. "Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был арестован и доставлен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены все необходимые экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.