Как сообщается на информационном медиапортале МВД, правоохранительные органы регулярно проводят профилактическую работу с населением, призывая соблюдать чистоту в общественных местах. Однако не все местные жители следуют рекомендациям властей. С начала 2024 года полицейские региона составили административные протоколы в отношении 2327 правонарушителей, обвиняемых в загрязнении общественных мест. В выявлении нарушителей помогают камеры видеонаблюдения центра оперативного управления, с их помощью было обнаружено 403 нарушителя. Граждане, загрязняющие общественные места, привлечены к ответственности в виде административного штрафа. За повторное нарушение, включая неправильный вывоз коммунальных отходов, местных жителей ожидает более суровое наказание, отмечают в полиции. Напомним, что за оставленный мусор в подъезде казахстанцы могут получить штраф. Министерство экологии также планирует ужесточение санкций за выброс мусора в неустановленных местах.