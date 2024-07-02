Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию поступила видеозапись нарушения ПДД. На ней видно, как из окна автомобиля наполовину высунулась пассажирка и что-то выкрикивала. "Полицией установлено, что автомашина передвигалась по улице Елгина и на пересечении с улицей Аймаутова пассажир высунулась из окна. На замечания других водителей ни водитель, ни пассажир не реагировали. Тем самым водитель грубо нарушил ПДД. Он установлен и привлечен к административной ответственности. Наложен штраф", - проинформировал командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков. В полиции отметили, что в данном случае из-за своей беспечности пассажирка подвергла опасности свою жизнь. Только с начала года в Павлодарской области за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения, привлечено к ответственности 14 139 водителей. А в Алматы сняли на видео, как в свадебном кортеже молодые люди высовывались из окон автомобиля по пояс во время его движения по оживленной дороге. По результатам проверки наказали водителей четырех машин, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения. Ранее в нескольких районах Туркестанской области были замечены кортежи с выпускниками, которые высовывались из окон. Водителей автомобилей привлекли к ответственности, также были проведены беседы с учащимся и их родителями.