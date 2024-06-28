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Известного спортсмена задержали в Алматинской области

Опубликовано:

Президент федерации борьбы Алматинской области
Дамир Кузембаев. Фото: instagram.com/damirkuzembayev/

Информацию о задержании президента федерации борьбы Алматинской области, известного казахстанского бойца, мастера спорта международного класса Дамира Кузембаева прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В Сети распространилась информация о задержании президента федерации борьбы Алматинской области Дамира Кузембаева.

Об инциденте высказалась пресс-служба ДП Алматинской области.

"28 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. При пресечении противоправных действий он, выражаясь нецензурной бранью, оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции", - сообщили в ведомстве.

По факту применения насилия в отношении представителя власти полицией возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

"Правонарушений со стороны полицейских не допущено", - подчеркнули в ДП региона.

Напомним, в 2016 году Дамир Кузембаев стал бронзовым призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе, а в 2017 - серебряным. В 2019 году вновь стал бронзовым призером чемпионата Азии. Как сообщает спортсмен в своем профиле в Instagram, он также является почетным гражданином города Қонаева.

Отметим, что по ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125755-izvestnogo-sportsmena-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

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