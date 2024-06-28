Оставила детей дома: казахстанцу вынесли приговор за угрозу экс-супруге вилкой

Мужчина возмутился тем, что его экс-супруга в ночное время сидела в кафе, оставив двух их детей дома. Он пришел в заведение, а позже предстал перед судом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

36-летний житель Урджарского района обнаружил, что его бывшая супруга находится ночью в кафе. Придя в заведение, он взял вилку со стола и начал угрожать ей, так как был возмущен, что она оставила двух несовершеннолетних детей одних дома, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Опасаясь за здоровье подруги, находившиеся рядом женщины позвали на помощь администрацию кафе, последние вызвали полицию. Мужчину обвинили в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 115 УК РК.

Суд при назначении наказания учел факт, что мужчина полностью признал свою вину, извинился перед потерпевшей, также он является инвалидом третьей группы. Его приговорили к 60 часам общественных работ.

"Осужденный был трудоустроен в акимат сельского округа в качестве дворника. На сегодняшний день он уже отработал более 30 часов, назначенных ему судом", - рассказал инспектор СП Урджарского района Елдос Ерденбеков.

Согласно статье 115 УК РК, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 120 МРП (443 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов;

либо арестом на срок до 30 суток.