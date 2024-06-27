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Казахстанка напала на полицейских, которые приехали за ее мужем

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Агрессивная женщина
Женщина. Иллюстративное фото: DmitriyUzyanbayev / Getty Images

Жительница Усть-Каменогорска предстала перед судом по делу о нападении на полицейских и оскорблении, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемой в оскорблении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей (ч.1 ст.378 УК), а также в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, совершенное в отношении двух лиц (п.1 ч.4 ст.380 УК), рассматривалось судом №2 Усть-Каменогорска.

"В феврале 2024 года гражданка, достоверно зная, что сотрудники полиции находятся при исполнении своих служебных обязанностей, препятствуя их законным требованиям о проследовании в УПП для разбирательства по поступившему в отношении ее супруга заявлению, несколько раз ударила одного полицейского в область лица, головы и ног, а также нанесла другому один удар кулаком в область подбородка, кроме того, выражалась в их адрес нецензурной бранью, унижая их честь и достоинство", - установил суд.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал ее чистосердечное раскаяние в содеянном и признание ею вины.

А обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, стало совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал женщину виновной в совершении указанных уголовных правонарушений. Ей назначили наказание по ч.1 ст.378 УК - в виде привлечения к общественным работам на срок 40 часов, по п.1 ч.4 ст.380 УК - в виде ограничения свободы на срок 4 года.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года с установлением пробационного контроля.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В соответствии с ч.1 ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток. 

Согласно п.1 ч.4 ст.380 УК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, совершенное в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125212-kazahstanka-napala-na-policeyskih-kotorye-priehali-za-ee-muzhem/

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