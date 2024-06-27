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"Покупатель" устроил тест-драйв скутера в Астане и стал фигурантом уголовного дела

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Скутер стоит возле стены здания
Скутер. Иллюстративное фото: pexels.com

18-летнего астанчанина заподозрили в мошенничестве. По информации полицейских, он угнал скутер из магазина под предлогом тест-драйва, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился представитель магазина по продаже скутеров и сообщил о том, что неизвестный обманным путем завладел двухколесным транспортом.

Сотрудники полиции установили 18-летнего подозреваемого, проживающего в столице.

"Молодой парень пришел в магазин под видом клиента и начал интересоваться товаром. Заверив продавцов, что будет приобретать транспорт, он попросил устроить тест-драйв перед покупкой.

Доверчивые продавцы выдали скутер молодому человеку, который, в свою очередь, воспользовавшись моментом, уехал на нем. Сумма причиненного ущерба составила более 400 тысяч тенге", – рассказали стражи порядка.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

При этом вчера полицейские Астаны рассказывали, что в столице неизвестный обманул 77-летнего туриста из Аргентины. Злоумышленник попросил примерить очки мужчины, которые стоили более 2 тыс. долларов, и сбежал.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124738-pokupatel-ustroil-test-drayv-skutera-v-astane-i-stal-figurantom-ugolovnogo-dela/

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