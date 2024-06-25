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"Вызвал подозрение": мотоциклист после беседы с полицейскими попал под суд в Аксу

Опубликовано:

Нетрезвый мотоциклист в Аксу
Мотоциклист. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Аксу подозрение стражей порядка вызвал мотоциклист. После беседы выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" к ответственности был привлечен пьяный водитель мототранспорта.

"Полицейскими остановлен водитель мотоцикла, управление которого вызвало подозрение. При беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Медицинское освидетельствование подтвердило у водителя алкогольное опьянение средней степени.

"За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя составлен материал и направлен в суд. Мотоцикл водворен на специализированную стоянку", - сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции Аксу Айдын Жунусов.

В соответствии со ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет. 

Ранее стало известно, что житель Павлодара остался без автомобиля из-за странных маневров на дороге. Выяснилось, что он совершал их в состоянии алкогольного опьянения. Водителя привлекли к ответственности, а его машину забрали на штрафстоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123778-vyzval-podozrenie-motociklist-posle-besedy-s-policeyskimi-popal-pod-sud-v-aksu/

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