"Вызвал подозрение": мотоциклист после беседы с полицейскими попал под суд в Аксу

В Аксу подозрение стражей порядка вызвал мотоциклист. После беседы выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" к ответственности был привлечен пьяный водитель мототранспорта.

"Полицейскими остановлен водитель мотоцикла, управление которого вызвало подозрение. При беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Медицинское освидетельствование подтвердило у водителя алкогольное опьянение средней степени.

"За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя составлен материал и направлен в суд. Мотоцикл водворен на специализированную стоянку", - сообщил начальник местной полицейской службы отдела полиции Аксу Айдын Жунусов.

В соответствии со ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Ранее стало известно, что житель Павлодара остался без автомобиля из-за странных маневров на дороге. Выяснилось, что он совершал их в состоянии алкогольного опьянения. Водителя привлекли к ответственности, а его машину забрали на штрафстоянку.