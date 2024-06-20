Изнасилование в "Тальго": почему одного осужденного выпустили из колонии раньше срока

Стало известно, почему один из осужденных на пять лет за изнасилование пассажирки в поезде "Тулпар-Тальго" вышел на свободу раньше срока, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Teleram-канале суда, осужденный в декабре 2019 года в Костанае по п.1 ч.2 ст.120 УК к 5 годам лишения свободы в мае 2022 года обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с отбытием половины срока.

"За период отбывания наказания характеризовался положительно, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, а также за активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в учреждении, неоднократно был поощрен, отбывал наказание в облегченных условиях содержания. Злостных нарушений за весь период отбывания наказания не имел", - отметили в суде.

Здесь добавили, что потерпевшей гражданский иск о возмещении материального ущерба и морального вреда сразу предъявлен не был, а иные суммы, взысканные с осужденного по приговору суда, были погашены в полном объеме.

"При наличии указанных обстоятельств осужденный подлежал условно-досрочному освобождению. Запрещается отказывать в условно-досрочном освобождении по мотивам, не предусмотренным законом", - пояснили в суде.

Поэтому судебная коллегия удовлетворила ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении.

В суде подчеркнули, что в июне 2022 года потерпевшей направили извещение по адресу проживания о рассмотрении судом ходатайства осужденного.

"Согласно требованиям закона при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания вправе участвовать потерпевший либо его представитель. Неявка потерпевшего, гражданского истца и их представителей не препятствует рассмотрению ходатайства", - прокомментировали в суде.

Здесь указали, что потерпевшая обратилась в Сарыаркинский районный суд в Нур-Султане с иском о возмещении материального ущерба к двоим осужденным. 1 августа 2022 года решением суда ее иск частично удовлетворили.

Указанное решение суда в апелляционном порядке было обжаловано осужденным, которому лишение свободы заменили на ее ограничение. Однако постановление судебной коллегии по гражданским делам суда Астаны от 22 февраля 2023 года оставило решение суда первой инстанции в силе.

"Таким образом, решение суда о взыскании с осужденных в пользу потерпевшей материального ущерба в сумме 1 502 000 тенге вступило в законную силу лишь 22 февраля 2023 года.

То есть на момент рассмотрения ходатайства осужденного (23 августа 2022 года) судебной коллегией Актюбинского областного суда решение суда от 1 августа 2022 года о взыскании материального ущерба с осужденного в пользу потерпевшей не вступило в законную силу. Это означает, что таких данных суду известно не было", - объяснили в суде.

В суде добавили, что лицо, освобожденное условно-досрочно продолжает отбывать наказание, находясь под пробационным контролем, который означает надзор за поведением осужденного, соблюдением им установленных судом ограничений и принятии в случае необходимости установленных законом мер воздействия.

Ранее сообщалось, что бывший проводник, осужденный за изнасилование пассажирки поезда "Тулпар-Тальго", недавно вышел на свободу. Он отбыл весь срок наказания. А второй фигурант дела освободился еще раньше, его отпустили условно-досрочно в 2022 году.

Напомним, осенью 2018 года преступление, произошедшее в поезде "Тальго", широко обсуждалось в Казахстане. Из рассказа потерпевшей следовало, что она ехала из столицы в Актобе, возвращаясь с научной конференции. Ее по очереди изнасиловали два проводника. После случившегося жертва долгое время была в сильнейшей депрессии.

Сначала суд в Костанае приговорил обоих проводников к 2,5 годам лишения свободы. Такое решение вызвало большой резонанс в обществе.

Апелляционная коллегия отменила приговор и отправила дело на доследование. В итоге в декабре 2019 года снова состоялся суд и осужденным назначили по 5 лет лишения свободы.