Осужденные за изнасилование девушки в поезде "Тальго" вышли на свободу

Бывший проводник, осужденный за изнасилование пассажирки поезда "Тулпар-Тальго", недавно вышел на свободу. Он отбыл весь срок наказания. Второй фигурант освободился еще раньше, его отпустили условно-досрочно в 2022 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

В декабре 2019 года два проводника скоростного поезда "Тальго" получили по 5 лет лишения свободы за изнасилование пассажирки.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, уже в августе 2022 года одного из осужденных выпустили на свободу условно-досрочно.

Судьи мотивировали это решение тем, что он в местах отбытия наказания имел поощрения, оплатил судебные издержки и положенную выплату в Фонд компенсации потерпевшим, отбыл 1/2 часть назначенного срока. Также учли и то, что от потерпевшей не было исковых требований.

Этой весной оказался на свободе и второй экс-проводник, осужденный по громкому делу об изнасиловании.

"Его осудили 25 декабря 2019 года. 9 апреля 2024 года он освобожден в связи с полным отбыванием наказания", - сообщили в Актюбинском областном суде.

Напомним, осенью 2018 года о преступлении стало известно всему Казахстану. Из рассказа потерпевшей следовало, что она ехала на поезде "Тальго" из столицы в Актобе, возвращаясь с научной конференции. Ее по очереди изнасиловали два проводника, один из них открыл дверь купе, когда она спала. После случившегося жертва долгое время была в сильнейшей депрессии.

Сначала суд в Костанае приговорил обоих проводников за изнасилование к 2,5 годам лишения свободы. Такое решение вызвало большой резонанс в обществе. Апелляционная коллегия отменила приговор и отправила дело на доследование.

В итоге в декабре 2019 года снова состоялся суд и проводникам дали по 5 лет лишения свободы.