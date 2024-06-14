Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Осужденные за изнасилование девушки в поезде "Тальго" вышли на свободу

Опубликовано:

Осужденные в Костанае
Осужденные. Фото: NUR.KZ

Бывший проводник, осужденный за изнасилование пассажирки поезда "Тулпар-Тальго", недавно вышел на свободу. Он отбыл весь срок наказания. Второй фигурант освободился еще раньше, его отпустили условно-досрочно в 2022 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

В декабре 2019 года два проводника скоростного поезда "Тальго" получили по 5 лет лишения свободы за изнасилование пассажирки.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, уже в августе 2022 года одного из осужденных выпустили на свободу условно-досрочно.

Судьи мотивировали это решение тем, что он в местах отбытия наказания имел поощрения, оплатил судебные издержки и положенную выплату в Фонд компенсации потерпевшим, отбыл 1/2 часть назначенного срока. Также учли и то, что от потерпевшей не было исковых требований.

Этой весной оказался на свободе и второй экс-проводник, осужденный по громкому делу об изнасиловании.

"Его осудили 25 декабря 2019 года. 9 апреля 2024 года он освобожден в связи с полным отбыванием наказания", - сообщили в Актюбинском областном суде.

Напомним, осенью 2018 года о преступлении стало известно всему Казахстану. Из рассказа потерпевшей следовало, что она ехала на поезде "Тальго" из столицы в Актобе, возвращаясь с научной конференции. Ее по очереди изнасиловали два проводника, один из них открыл дверь купе, когда она спала. После случившегося жертва долгое время была в сильнейшей депрессии.

Сначала суд в Костанае приговорил обоих проводников за изнасилование к 2,5 годам лишения свободы. Такое решение вызвало большой резонанс в обществе. Апелляционная коллегия отменила приговор и отправила дело на доследование.

В итоге в декабре 2019 года снова состоялся суд и проводникам дали по 5 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117553-osuzhdennye-za-iznasilovanie-devushki-v-poezde-talgo-vyshli-na-svobodu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.