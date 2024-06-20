Машину обстреляли в Павлодаре (видео)

В социальных сетях появилось видео с моментом обстрела машины на улице в Павлодаре. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"В Павлодаре стреляют по машинам, заявление написано, все зафиксировано", - указывается в подписи к видео.

Автор попросила разобраться и найти виновного.

Инцидент под постом прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"Данный факт зарегистрирован в Северном ОП УП Павлодара. Установлено, что неизвестным лицом из пневматического оружия произведены выстрелы по автомашине. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту", - отметили в ведомстве.

Напомним, в 2021 году карету скорой помощи с беременной женщиной обстреляли в Щучинске. Машину остановили, но никого не увидели. Боковое стекло разбилось. Пациентку доставили в больницу. После тревожного вызова медики обратились в полицию с заявлением. Стражи порядка начали расследование.

В том же году двух девушек обстреляли на улице из винтовки в Костанайской области. Пострадавшие обратились в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Правоохранители установили 15-летнего подростка. Он рассказал, что стрелял из окна и не думал, что в кого-то попадет. У него дома изъяли пневматическую винтовку, принадлежащую его отцу.