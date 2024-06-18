Шесть человек осудили в ЗКО за вымогательство (видео)

В Уральске суд вынес приговор шестерым молодым людям по статье "Вымогательство". Однако родственники осужденных заявили, что не согласны с приговором, передает телеканал "Астана".

В Уральске на скамье подсудимых оказались шесть жителей Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

По данным телеканала, их обвиняли в угоне, самоуправстве и разбое в городе Аксае, но в итоге осудили по статье вымогательство. Каждому дали по три года тюрьмы.

"При вынесении приговора суд учел все смягчающие обстоятельства. Также учел мнения потерпевших, где они просили мягкий вид наказания, где они прощали вас, суд назначил вам самое минимальное наказание по данной статье по 194 части 3 УК РК", – сообщила судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Динара Гильманова.

Однако родственники подсудимых не согласились с приговором, заявив, что будут подавать апелляцию. Они считают, что по данному делу нет никаких доказательств вины.

Добавим, что согласно статье 194 Уголовного кодекса РК, вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, как указывается в 3 части данной статьи, вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего либо с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.