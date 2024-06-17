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"Посетителя" ночного клуба осудили на 10 лет в Алматы (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы суд вынес приговор мужчине, который продавал наркотики под видом посетителя в одном из ночных клубов южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, в сентябре прошлого года полицейскими Алматы был задержан 27-летний мужчина, который на территории увеселительного заведения занимался сбытом мефедрона.

"Спецоперацию оперативники нашего подразделения и полицейский спецназ провели в три часа ночи. Подозреваемый задержан. По нашим данным, 27-летний мужчина под видом посетителя ночного клуба промышлял распространением наркотиков", – сообщили полицейские

При обыске у мужчины нашли сверток с порошком светло-бежевого цвета. Было заведено уголовное дело по статье 297 УК РК.

В итоге, приговором суда гражданина признали виновным в совершении преступления и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118804-posetitelya-nochnogo-kluba-osudili-na-10-let-v-almaty-video/

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