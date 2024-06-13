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Бизнесменов осудили по громкому делу о похищении иностранца в Алматы

Опубликовано:

Подозреваемые
Подозреваемые. Фото: polisia.kz

В Шымкенте вынесен приговор бизнесменам, которые обвинялись в похищении иностранца в Алматы. На скамье подсудимых оказались трое мужчин в возрасте 32-30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на СМУС Шымкента.

Частных предпринимателей обвиняли по ст.389 ч.3 и ст.125 ч.3 п.2 УК РК (Самоуправство с применением насилия и в группе лиц, а также похищение человека с целью эксплуатации).

Установлено, что двое из обвиняемых в начале 2023 года арендовали завод по производству кирпича в Шымкенте. Рабочих они нанимали среди граждан Узбекистана, при этом никаких официальных договоров с ними не заключали, но забирали документы и держали на нелегальном положении.

Таким образом они наняли вначале порядка 40 человек. Потом дело пошло, им потребовались дополнительные рабочие.

В июне 2023 года сюда устроился гражданин Узбекистана. Проработав около 4 месяцев, иностранцу в связи с семейным положением потребовалось вернуться на родину. Однако работодатели отказались вернуть ему документы, заявив, что он задолжал им 250 тыс. тенге.

В ноябре 2023 года узбекистанцу удалось сбежать от своих хозяев. Он направился в Алматы, стремясь попасть в посольство Узбекистана. Хозяева устроили за ним охоту. Оба предпринимателя, взяв еще младшего брата одного из них, направились в Алматы.

Через знакомых они обманом назначили мужчине место встречи, якобы чтобы вернуть ему документы.

Узбекистанец пришел на встречу, где был пойман, насильно усажен в автомобиль и возвращен обратно в Шымкент. Здесь его несколько дней удерживали в гараже, вымогая у родственников похищенного 400 тыс. тенге. Родные иностранца обратились в полицию.

В результате спецоперации, проведенной полицейскими Алматы и Шымкента, пленник был освобожден, все трое подозреваемых задержаны. На заводе было выявлено порядка 60 нелегальных иностранных рабочих.

В суде обвиняемые свою вину признали лишь частично, утверждая, что потерпевший получил аванс, жил и кормился на заводе, при этом совершенно не выполняя свою работу.

Примечательно, что другие иностранцы - рабочие завода, проходившие по делу, никаких заявлений о рабстве или трудовой эксплуатации не делали.

Суд признал всех троих виновными в самоуправстве и похищении человека и по совокупности преступлений назначил каждому лишение свободы сроком на 7 лет. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, осенью 2023 года актюбинка сообщила полицейским, что ее 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомобиле BMW. Предварительно было установлено, что похищенный - гражданин Узбекистана, работал на кирпичном заводе в Шымкенте.

При увольнении работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчет. Поэтому парень сбежал в Алматы, чтобы обратиться в посольство Узбекистана за помощью. После получения сигнала сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент, где были задержаны трое “работодателей” 1992 и 1994 годов рождения.

Также во время обысков правоохранители на территории двух заводов обнаружили более 60 иностранцев - граждан Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116773-biznesmenov-osudili-po-gromkomu-delu-o-pohishchenii-inostranca-v-almaty/

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