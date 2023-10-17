Иностранца похитили в Алматы: задержаны его "работодатели"

Полицейские Алматы спасли похищенного гражданина Узбекистана - о его пропаже заявила сестра, живущая в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД РК.

Актюбинка сообщила полицейским о том, что ее 23-летнего брата похитили в Алматы и увезли в неизвестном направлении на автомобиле BMW.

Она также сообщила, что ей выслали переписку ее брата с неизвестным человеком, который угрожал молодому человеку и требовал самостоятельно вернуться в Шымкент.

"Предварительно было установлено, что похищенный – гражданин Узбекистана, работал на кирпичном заводе в Шымкенте. При увольнении работодатели отказались вернуть ему паспорт и сделать расчет. Поэтому парень и сбежал в Алматы, чтобы обратиться в посольство Узбекистана за помощью. После получения сигнала сотрудники алматинского УБОП и управления полиции Ауэзовского района выехали в Шымкент, где были задержаны трое “работодателей” 1992 и 1994 годов рождения", – сообщил замначальника ДП Алматы Дидар Аханов.

В настоящий момент этим лицам предъявлены обвинения, кроме того, их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в полиции.

Отметим, что согласно статье 125 УК РК, похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в августе текущего года произошла похожая история - гражданина Таджикистана похитили в Алматы. Была проведена спецоперация при поддержке спецназа. Как оказалось, мужчину похитили его же земляки - были задержаны шесть иностранцев. Выяснилось, что они требовали выкуп, а также избивали потерпевшего, а весь процесс снимали на видео.