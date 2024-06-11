Четверо преподавателей американского колледжа получили ножевые ранения в общественном парке в Китае

Четверо преподавателей американского университета были доставлены в больницу после того, как неизвестный ранил их ножом в общественном парке в Китае.

Речь идет о сотрудниках Корнельского колледжа Айовы, которые проводили в Китае занятия в рамках партнерства с одним из местных вузов.

По словам представителя американского штата Айова Адама Забнера, нападение произошло в парке Бэйшань в городе Гирин (Цзилинь) на северо-востоке КНР.

В понедельник группа преподавателей посещала местный храм — тогда же на них напал человек с ножом.

Забнер рассказал, что в числе пострадавших при нападении — его родной брат Дэвид. Он получил ножевое ранение в руку и сейчас поправляется в больнице.

«Его пока еще не выписали, но с ним все в порядке», — сказал он CBS News.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В МИД добавили, что никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии.

Пресс-секретарь министерства Линь Цзянь не стал отвечать на вопросы, находится ли нападавший под стражей, добавив, что необходимо провести дополнительное расследование.

«Речь идет о единичном случае, расследование продолжается. Китай считается одной из самых безопасных стран в мире и продолжит принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности иностранцев в стране», — отметил Цзянь, добавив, что, по мнению властей, случившееся не повредит отношениям с другими странами.

Представитель Госдепартамента США ранее сообщил Би-би-си, что им известно о нападении с ножом в Цзилине, но не смог предоставить более подробную информацию.

На распространенных в интернете снимках можно видеть, что по меньшей мере три человека лежат на земле и истекают кровью.

Однако, судя по всему, этот инцидент был быстро подвергнут цензуре в китайском интернете.

Во вторник поиск в китайском интернете по таким словам, как «иностранцы Цзилинь», не дал никаких результатов, несмотря на то, что этот поисковый запрос ранее находился в тренде Weibo (китайская социальная сеть и платформа микроблогов).

На фоне напряженных дипломатических отношений Пекин и Вашингтон в последнее время стремятся восстановить обмен между специалистами.

Председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал план по приглашению 50 тысяч молодых американцев в Китай в ближайшие пять лет, в то время как китайские дипломаты утверждают, что рекомендации Госдепартамента США по организации поездок отбивают у американцев желание посещать Китай.