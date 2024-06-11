Четверо преподавателей американского колледжа получили ножевые ранения в общественном парке в Китае
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Четверо преподавателей американского университета были доставлены в больницу после того, как неизвестный ранил их ножом в общественном парке в Китае.
Речь идет о сотрудниках Корнельского колледжа Айовы, которые проводили в Китае занятия в рамках партнерства с одним из местных вузов.
По словам представителя американского штата Айова Адама Забнера, нападение произошло в парке Бэйшань в городе Гирин (Цзилинь) на северо-востоке КНР.
В понедельник группа преподавателей посещала местный храм — тогда же на них напал человек с ножом.
Забнер рассказал, что в числе пострадавших при нападении — его родной брат Дэвид. Он получил ножевое ранение в руку и сейчас поправляется в больнице.
«Его пока еще не выписали, но с ним все в порядке», — сказал он CBS News.
Министерство иностранных дел Китая сообщило, что пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
В МИД добавили, что никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии.
Пресс-секретарь министерства Линь Цзянь не стал отвечать на вопросы, находится ли нападавший под стражей, добавив, что необходимо провести дополнительное расследование.
«Речь идет о единичном случае, расследование продолжается. Китай считается одной из самых безопасных стран в мире и продолжит принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности иностранцев в стране», — отметил Цзянь, добавив, что, по мнению властей, случившееся не повредит отношениям с другими странами.
Представитель Госдепартамента США ранее сообщил Би-би-си, что им известно о нападении с ножом в Цзилине, но не смог предоставить более подробную информацию.
На распространенных в интернете снимках можно видеть, что по меньшей мере три человека лежат на земле и истекают кровью.
Однако, судя по всему, этот инцидент был быстро подвергнут цензуре в китайском интернете.
Во вторник поиск в китайском интернете по таким словам, как «иностранцы Цзилинь», не дал никаких результатов, несмотря на то, что этот поисковый запрос ранее находился в тренде Weibo (китайская социальная сеть и платформа микроблогов).
На фоне напряженных дипломатических отношений Пекин и Вашингтон в последнее время стремятся восстановить обмен между специалистами.
Председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал план по приглашению 50 тысяч молодых американцев в Китай в ближайшие пять лет, в то время как китайские дипломаты утверждают, что рекомендации Госдепартамента США по организации поездок отбивают у американцев желание посещать Китай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115609-chetvero-prepodavateley-amerikanskogo-kolledzha-poluchili-nozhevye-raneniya-v-obshchestvennom-parke-v-kitae/