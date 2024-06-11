Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Четверо преподавателей американского колледжа получили ножевые ранения в общественном парке в Китае

Опубликовано:

Молодой человек держит нож в руке
Парень с ножом. Иллюстративное фото: Paul / Getty Images

Четверо преподавателей американского университета были доставлены в больницу после того, как неизвестный ранил их ножом в общественном парке в Китае.

Речь идет о сотрудниках Корнельского колледжа Айовы, которые проводили в Китае занятия в рамках партнерства с одним из местных вузов.

По словам представителя американского штата Айова Адама Забнера, нападение произошло в парке Бэйшань в городе Гирин (Цзилинь) на северо-востоке КНР.

В понедельник группа преподавателей посещала местный храм — тогда же на них напал человек с ножом.

Забнер рассказал, что в числе пострадавших при нападении — его родной брат Дэвид. Он получил ножевое ранение в руку и сейчас поправляется в больнице.

«Его пока еще не выписали, но с ним все в порядке», — сказал он CBS News.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

В МИД добавили, что никто из пострадавших не находится в опасном для жизни состоянии.

Пресс-секретарь министерства Линь Цзянь не стал отвечать на вопросы, находится ли нападавший под стражей, добавив, что необходимо провести дополнительное расследование.

«Речь идет о единичном случае, расследование продолжается. Китай считается одной из самых безопасных стран в мире и продолжит принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности иностранцев в стране», — отметил Цзянь, добавив, что, по мнению властей, случившееся не повредит отношениям с другими странами.

Представитель Госдепартамента США ранее сообщил Би-би-си, что им известно о нападении с ножом в Цзилине, но не смог предоставить более подробную информацию.

На распространенных в интернете снимках можно видеть, что по меньшей мере три человека лежат на земле и истекают кровью.

Однако, судя по всему, этот инцидент был быстро подвергнут цензуре в китайском интернете.

Во вторник поиск в китайском интернете по таким словам, как «иностранцы Цзилинь», не дал никаких результатов, несмотря на то, что этот поисковый запрос ранее находился в тренде Weibo (китайская социальная сеть и платформа микроблогов).

На фоне напряженных дипломатических отношений Пекин и Вашингтон в последнее время стремятся восстановить обмен между специалистами.

Председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал план по приглашению 50 тысяч молодых американцев в Китай в ближайшие пять лет, в то время как китайские дипломаты утверждают, что рекомендации Госдепартамента США по организации поездок отбивают у американцев желание посещать Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115609-chetvero-prepodavateley-amerikanskogo-kolledzha-poluchili-nozhevye-raneniya-v-obshchestvennom-parke-v-kitae/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Израиль: лидер оппозиции Бенни Ганц ушел из военного кабинета Нетаньяху Финал «Ролан Гаррос» без Надаля: Алькарас победил Зверева, выиграв третий «большой шлем» «Шесть часов спустя моего сына не было в живых». Как секс-шантажисты толкают подростков на самоубийство
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.