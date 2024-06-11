Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сожители провели вместе вечер, после которого стали фигурантами двух дел в Астане

Опубликовано:

Женщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

В Астане полицейские остановили авто, где находились мужчина и женщина. Оказалось, что водитель был лишен прав и пьян. Однако закон нарушила и его спутница, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, что за три дня рейдовых мероприятий им удалось выявить 30 пьяных водителей на дорогах столицы.

Так, в одном из случаев инспекторами патрульной полиции по проспекту Туран была остановлена автомашина Hyundai Tucson под управлением 28-летнего жителя столицы.

"При проверке документов, от водителя и пассажира авто исходил резкий запах алкоголя. Как выяснилось, сожители провели совместный вечер с употреблением алкогольных напитков, после чего, решили вернуться домой.

Установлено, что астанчанка передала управление автомобилем пьяному сожителю, который сел за руль будучи лишенным права управления транспортным средством и в состоянии опьянения", – рассказали представители МВД.

В итоге, в отношении женщины было зарегистрировано административное дело за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

При этом на мужчину было заведено уголовное дело за управление транспортным средством без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, согласно статье 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115543-sozhiteli-proveli-vmeste-vecher-posle-kotorogo-stali-figurantami-dvuh-del-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.