Сожители провели вместе вечер, после которого стали фигурантами двух дел в Астане

В Астане полицейские остановили авто, где находились мужчина и женщина. Оказалось, что водитель был лишен прав и пьян. Однако закон нарушила и его спутница, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции сообщили, что за три дня рейдовых мероприятий им удалось выявить 30 пьяных водителей на дорогах столицы.

Так, в одном из случаев инспекторами патрульной полиции по проспекту Туран была остановлена автомашина Hyundai Tucson под управлением 28-летнего жителя столицы.

"При проверке документов, от водителя и пассажира авто исходил резкий запах алкоголя. Как выяснилось, сожители провели совместный вечер с употреблением алкогольных напитков, после чего, решили вернуться домой.

Установлено, что астанчанка передала управление автомобилем пьяному сожителю, который сел за руль будучи лишенным права управления транспортным средством и в состоянии опьянения", – рассказали представители МВД.

В итоге, в отношении женщины было зарегистрировано административное дело за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

При этом на мужчину было заведено уголовное дело за управление транспортным средством без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, согласно статье 346 УК РК, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.