Отлавливали на фазендах и в фешенебельных домах: стали известны подробности спецоперации в Кызылорде

Спецоперация МВД и КНБ была проведена в Кызылординской области. Предполагаемая группировка держала в страхе половину Кызылорды - стали известны подробности задержания, передает сайт телеканала КТК.

Стали известны некоторые подробности проведенной спецоперации. Сообщается, что за главарем банды и его пятью основными помощниками велась длительная слежка.

Массовые задержания предполагаемых членов ОПГ сотрудники спецподразделений проводили несколько дней подряд.

Отмечается, что кого-то нашли и арестовали на отдаленных фазендах, некоторых - в городских фешенебельных домах. При обысках изъяты крупные суммы денег и оружие, которое, по предварительному следствию, использовалось для запугивания неугодных.

Подчеркивается, что уже известно о фактах участия в криминальных разборках, попытках шантажа увеселительных заведений, вымогательстве в сферах строительства и сельского хозяйства.

"Сбор доказательств их бандитской деятельности затруднялся наличием множественных преступных связей. По всем фактам проводятся проверки. Основные участники группировки арестованы, изъяты огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денежных средств. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса, - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Источник: КТК

Напомним, накануне стало известно о том, что в Кызылорде сотрудники МВД и КНБ при координации Генпрокуратуры пресекли деятельность предполагаемой преступной группировки, негативно влияющей на криминогенную обстановку в регионе.

По данным МВД, в мае была проведена специальная операция по задержанию лиц, подозреваемых в руководстве преступной группой и участии в ней.