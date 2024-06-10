"Заложены бактериологические бомбы": казахстанского блогера осудили из-за видео

В Туркестанской области за распространение заведомо ложной информации с использованием средств и сетей телекоммуникаций к уголовной ответственности привлечен 63-летний блогер, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Жетысайского районного суда.

Как указывается в приговоре, в июле 2023 года мужчина запустил личный канал на YouTube и стал распространять видеозаписи. Здесь без оснований и доказательств он утверждал, что в местных системах водоснабжения заложены бактериологические бомбы, приводящие к инфекционным эпидемиям.

Также блогер писал открытые обращения к акиму Туркестанской области, прокурору региона и руководителю ДКНБ, а затем и президенту Казахстана с теми же голословными утверждениями.

Под конец житель Жетысая стал называть представителей районной власти коррупционерами и озвучивать другие обвинения.

Выступления блогера стали объектом рассмотрения уполномоченных органов. Ни один факт об инфекционной опасности не подтвердился. Также он не смог предоставить доказательств о коррупционных преступлениях тех, кто попал в его поле зрения.

В результате мужчина был привлечен к ответственности по ст.274 ч.2 и ст.378 ч.2 УК РК (Распространение заведомо ложной информации и оскорбление представителей власти).

В суде он полностью признал свою вину, раскаивался, просил прощения. Приговором суда блогер признан виновным, ему назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы и на пять лет запрещено заниматься журналистской деятельностью.

Приговор вступил в силу.

Добавим, что согласно ст.274 ч.2 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в соответствии со ст.378 ч.2 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.