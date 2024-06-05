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Сотруднику банка, сорвавшему спецоперацию в Астане, вынесли приговор

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Мужчина звонит по телефону
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Астане вынес приговор работнику банка, из-за действий которого сорвалась спецоперация по пресечению канала поставки огнестрельного оружия в столицу, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

️Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении юрисконсульта банка гражданина Б. по факту воспрепятствования осуществления производства досудебного расследования (часть 3 статьи 407 УК РК).

Как рассказали в пресс-службе столичных судов в Telegram, Б., исполняя служебные обязанности по запросу поступившего с досудебного расследования, увидел в нем данные своего знакомого К.

После этого он позвонил ему и сообщил о запросе в отношении родственника К. по уголовному делу.

В результате из-за его действий произошел срыв спецоперации органов нацбезопасности, которая была направлена на пресечение канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в Астану.

Подсудимый (сотрудник банка) вину не признал, сторона защиты просила оправдать его. Однако его осудили к 1 году ограничения свободы, лишили права занимать определенные должности в сфере банковской деятельности на год.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно части 3 статьи 407 УК РК, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного расследования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказываются:

  • штрафом или исправительными работами до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 800 часов;
  • либо ограничением ли лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112894-sotrudniku-banka-sorvavshemu-specoperaciyu-v-astane-vynesli-prigovor/

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