Хищение 105 млн тенге: осужден экс-чиновник Министерства культуры и спорта

Приговор вынесли замглавы Комитета по архивным делам и документации Минкультуры и спорта, а также директору IT-компании – они похитили более 105 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным ведомства, похищенные средства были выделены на разработку информационной системы, в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан".

На скамье подсудимых оказались заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании.

Напомним: 1 сентября 2023 года Министерство культуры и спорта РК было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.

"АФМ установлено, что хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов", повторно, используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы", – говорится в сообщении.

Согласно информации АФМ, похищено было более 105 млн тенге.

При этом отмечается, что техспецификация ИС была ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению.

"Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.

Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц", – добавили представители Агентства по финмониторингу.

В итоге суд приговорил замглавы комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишения госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества прописано в статье 189 УК РК.

Так, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

в крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового. При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2, назначается штраф от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – говорится в тексте УК РК.