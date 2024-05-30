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Как наказали костанайца, который подглядывал за девушками в туалете ТРЦ

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Туалет в торговом центре
Туалет в ТЦ. Иллюстративное фото: August0802 / Getty Images

Жителя Костаная наказали за мелкое хулиганство. Мужчине за тайное наблюдение за женщинами в туалете назначили арест на 20 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.434 КоАП, рассматривалось специализированным судом по административным правонарушениям Костаная.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, 28 мая 2024 года в Костанае правонарушитель, находясь в женской уборной торгово-развлекательного центра "Март", в состоянии алкогольного опьянения тайно наблюдал за посетительницами", - установил суд.

На судебном заседании мужчина свою вину признал.

Постановлением суда он подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 20 суток. Постановление суда пока в законную силу не вступило.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

В соответствии с ч.2 ст.434 КоАП РК такие действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок от 15 до 30 суток.

Напомним, ранее в соцсетях девушка рассказала о том, что за ней в кабинке туалета одного из ТЦ Костаная подглядывал мужчина. По ее словам, ей удалось заснять его. После девушка обратилась в полицию. Стражи порядка вскоре задержали 36-летнего подозреваемого и поместили его в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2109678-kak-nakazali-kostanayca-kotoryy-podglyadyval-za-devushkami-v-tualete-trc/

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