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Мужчина подглядывал за девушкой в туалете одного из ТРЦ Костаная

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Вывеска рядом с туалетом
Общественный туалет. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчина наблюдал за девушкой в туалете ТРЦ в Костанае - в настоящее время подозреваемый задержан, сообщили в полиции, передает телеканал "Астана".

Ранее в соцсетях появилась публикация - девушка рассказала о том, что за ней наблюдали в кабинке туалета одного из торговых центров Костаная.

По ее словам, ей удалось заснять мужчину, который подсматривал. После она обратилась в полицию

По информации телеканала, полиция задержала подозреваемого.

"В настоящее время подозреваемый помещен в комнату временного задержания Управления полиции города Костаная. Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд", - заявили в пресс-службе ДП региона.

Задержанным оказался 36-летний житель Костанайского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109162-muzhchina-podglyadyval-za-devushkoy-v-tualete-odnogo-iz-trc-kostanaya/

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