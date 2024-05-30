Мужчина подглядывал за девушкой в туалете одного из ТРЦ Костаная
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Мужчина наблюдал за девушкой в туалете ТРЦ в Костанае - в настоящее время подозреваемый задержан, сообщили в полиции, передает телеканал "Астана".
Ранее в соцсетях появилась публикация - девушка рассказала о том, что за ней наблюдали в кабинке туалета одного из торговых центров Костаная.
По ее словам, ей удалось заснять мужчину, который подсматривал. После она обратилась в полицию
По информации телеканала, полиция задержала подозреваемого.
"В настоящее время подозреваемый помещен в комнату временного задержания Управления полиции города Костаная. Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд", - заявили в пресс-службе ДП региона.
Задержанным оказался 36-летний житель Костанайского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109162-muzhchina-podglyadyval-za-devushkoy-v-tualete-odnogo-iz-trc-kostanaya/