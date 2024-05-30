Бывшего военнослужащего подозревают в похищении и убийстве в Мангистау

В Сети появилась информация о том, что в Мангистауской области похитили и убили 59-летнего мужчину, а в преступлении подозревается бывший военнослужащий. В ДП региона подтвердили, что по данному факту ведется расследование, передает NUR.KZ.

"Двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания.

По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - отметили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

В ведомстве добавили, что в качестве подозреваемого по делу действительно проходит бывший военнослужащий, который ранее был уволен за прогулы на работе.

Добавим, что согласно ст.125 УК РК за похищение человека грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

А согласно ст.99 УК РК за убийство в группе лиц предусмотрено до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.