"Перечислял на личный счет": деньги должников пропали в Таразе

В Жамбылской области частного судебного исполнителя заподозрили в хищении денег нескольких десятков должников, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проверкой прокуратуры Тараза выявлены факты хищения денег, подлежащих взысканию в пользу государства и банковских организаций.

"В частности, взысканные с 46 должников денежные средства в сумме 3,1 млн тенге, в том числе 635 тыс. тенге в доход государства, частный судебный исполнитель перечислял на свой личный счет и расходовал для собственных нужд", - пояснили в ведомстве.

В связи с этим исполнительные материалы в отношении должников оставались без окончательного исполнения, а задолженность - без погашения.

По данному факту прокуратура Тараза начала досудебное расследование по ч.2 ст.251 УК РК (Неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).

"Расследование уголовного дела поручено управлению полиции города. Иная информация в порядке ст.201 УПК не подлежит разглашению", - отметили в прокуратуре Жамбылской области.

В соответствии с ч.2 ст.251 УК РК неоднократное использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.