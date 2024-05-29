Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Перечислял на личный счет": деньги должников пропали в Таразе

Опубликовано:

Судоисполнитель с документами
Судоисполнитель. Иллюстративное фото: facebook.com/zhso.kz

В Жамбылской области частного судебного исполнителя заподозрили в хищении денег нескольких десятков должников, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проверкой прокуратуры Тараза выявлены факты хищения денег, подлежащих взысканию в пользу государства и банковских организаций.

"В частности, взысканные с 46 должников денежные средства в сумме 3,1 млн тенге, в том числе 635 тыс. тенге в доход государства, частный судебный исполнитель перечислял на свой личный счет и расходовал для собственных нужд", - пояснили в ведомстве.

В связи с этим исполнительные материалы в отношении должников оставались без окончательного исполнения, а задолженность - без погашения.

По данному факту прокуратура Тараза начала досудебное расследование по ч.2 ст.251 УК РК (Неоднократное злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем).

"Расследование уголовного дела поручено управлению полиции города. Иная информация в порядке ст.201 УПК не подлежит разглашению", - отметили в прокуратуре Жамбылской области.

В соответствии с ч.2 ст.251 УК РК неоднократное использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108916-perechislyal-na-lichnyy-schet-dengi-dolzhnikov-propali-v-taraze/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.