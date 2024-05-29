Операция с участием спецназа: предполагаемых домушников задержали в Алматы

Алматинские полицейские задержали пятерых человек по подозрению в серии квартирных краж. При этом ранее задержанные уже были судимы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что операцию по задержанию подозреваемых провела криминальная полиция города совместно с коллегами из УП Алатауского района и полицейский спецназ.

Сейчас следствие установило причастность пятерых подозреваемых к 11 квартирным кражам.

"Действовали злоумышленники по стандартной схеме: проверяли, нет ли хозяев дома, проникали в жилище, брали все, что можно было унести незаметно – это золотые изделия, деньги и бытовые предметы.

Заключительное преступление было совершено фигурантами в микрорайоне Нуркент. Подозреваемые путем подбора ключа незаконно проникли в квартиру и совершили кражу личного имущества на 500 тысяч тенге. Они были задержаны и арестованы", – рассказал замначальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

По словам полицейского, предварительно установлено, что преступная группа совершала кражи в Алатауском, Алмалинском, Бостандыкском и Турксибском районах города.

При этом отмечается, что подозреваемые приехали из других регионов Казахстана, и что они ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.