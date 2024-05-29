Присяжного заседателя наказали за неявку в суд в Жамбылской области
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Житель Жамбылской области не явился в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя и был признан виновным в административном правонарушении, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в мае этого года житель города Каратау, будучи присяжным заседателем, включенным в основной состав при рассмотрении уголовного дела в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области не явился без уважительной причины по вызову в суд для исполнения своих обязанностей.
"В суде гражданин признал свою вину. Пояснив причиной неявки плохое самочувствие, он просил суд смягчить наказание. Однако подтверждающие документы суду не были предоставлены", - отметили в пресс-службе Жамбылского областного суда.
По данному факту в Таласском районном суде рассмотрели административное дело и постановлением гражданина признали виновным по ст.655 КоАП. На него наложено административное взыскание в виде предупреждения.
Отметим, что по ст.655 КоАП РК неявка гражданина без уважительной причины по вызову в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге).
Согласно Закону РК "О присяжных заседателях", присяжный заседатель - это гражданин Республики Казахстан, призванный к участию в рассмотрении судом уголовного дела в порядке, установленном законом, и принявший присягу.
Присяжный заседатель обязан:
1) соблюдать порядок в судебном заседании и подчиняться законным распоряжениям председательствующего;
2) являться в указанное судом время для исполнения обязанностей присяжного заседателя, а также для продолжения судебного разбирательства в случае, если объявляется перерыв в судебном заседании или слушание дела откладывается;
3) в случае невозможности явиться в суд заранее оповестить председательствующего о причинах неявки.
Присяжный заседатель не вправе:
1) отлучаться из зала судебного заседания во время слушания дела;
2) вступать в контакт во время слушания дела по делу с лицами, не входящими в состав суда, без разрешения председательствующего;
3) собирать сведения в ходе разбирательства дела вне судебного заседания;
4) разглашать сведения об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с его участием в закрытом судебном заседании, а также нарушать тайну совещательной комнаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108547-prisyazhnogo-zasedatelya-nakazali-za-neyavku-v-sud-v-zhambylskoy-oblasti/