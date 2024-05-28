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Сотрудницу акимата осудили в ЗКО

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Женщина в костюме сидит за столом
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Прокуратурой Казталовского района Западно-Казахстанской области в акимате Коктерекского сельского округа выявлено хищение бюджетных средств в размере более 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, в ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной заработной платой бухгалтера акимата, которая на протяжении 3-х лет начисляла себе излишние суммы.

По данному факту прокуратурой района было начато досудебное расследование, впоследствии уголовное дело передано в Антикоррупционную службу.

В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

Приговором суда она осуждена по ст.189 ч.3 УК РК (Присвоение или растрата вверенного имущества в крупном размере) к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

С учетом малолетнего ребенка у подсудимой срок наказания отсрочен на 2 года, то есть до его 14-летнего возраста.

Судебный акт вступил в законную силу.  

Добавим, что согласно ст.189 ч.3 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107962-sotrudnicu-akimata-osudili-v-zko/

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